Ли Чже Мень— новый лидер Южной Кореи: что обещал и как стал президентом

Ли Чже Мен / © AP

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Южная Корея официально получила нового главу государства — им стал 61-летний политик Ли Чже Мен, победивший на досрочных выборах 3 июня. Церемония инаугурации прошла в парламенте уже на следующий день.

Об этом сообщает Reuters.

В первой речи после принесения присяги Ли Чже Мен заявил, что его главной целью является экономическое возрождение и политическая стабилизация.

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«Правление Ли Чже Мена будет прагматичным прорыночным», — подчеркнул новый президент. Он пообещал дерегуляцию для стимулирования инноваций, поддержку бизнеса и одновременно сохранение партнерства с США. Кроме того, Ли заявил о намерении возобновить диалог с КНДР, сохраняя «дипломатический баланс».

Как Ли Чже Мен пришел к власти:

Ли Чже Мен стал президентом на фоне беспрецедентного политического кризиса в стране. Его предшественник Юн Сок Йоль в декабре 2024 пытался ввести военное положение, мотивируя это «антигосударственной деятельностью оппозиции». Однако парламент отказался поддержать инициативу, и уже на следующее утро Юн был вынужден отозвать свое решение. Впоследствии парламент объявил ему импичмент.

Исполняющим обязанности президента временно стал премьер Хан Док Су, однако и вскоре он был устранен. В результате страна пошла на досрочные выборы.

Что было на выборах:

Согласно официальным данным Национальной избирательной комиссии, Ли Чже Мен получил 49,42% голосов — более 17 миллионов. Его главный конкурент Ким Мун Су из правящей консервативной Партии народной силы набрал 41,15%. Явка составила рекордные 79,4% — самый высокий показатель с 1997 года.

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Кто такой Ли Чже Мен:

Ли Чже Мен — политик с опытом работы в правительстве: он занимал должности министра труда и губернатора провинции Кёнги. Ранее он уже дважды баллотировался в президенты, но проигрывал. Его риторику часто называют популистской.

В СМИ Ли фигурировал в ряде скандалов — его обвиняли в коррупции и злоупотреблении властью, хотя он эти обвинения отрицает.

Ли Чже Мена на войну в Украине:

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Ли Чже Мен осудил действия РФ и призвал присоединиться к международным санкциям. В то же время он сделал ряд противоречивых заявлений:

считал, что Владимир Зеленский «спровоцировал» Россию стремлением к НАТО;

выступал против поставок вооружения Украине;

критиковал идею отправки южнокорейских наблюдателей на фронт.

СМИ также сообщали, что с приходом Ли к власти внешняя политика Южной Кореи может измениться — в частности, в отношении Китая и КНДР.

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Напомним, представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю недавно заявлял, что отправка военных Северной Кореи на территорию России для участия в освобождении Курской области является нарушением Устава ООН и резолюции Совбеза.

По его словам, военное сотрудничество России и КНДР — это «надсмешка над международным правом».