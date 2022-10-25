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Либерал-демократы отозвали письмо Байдена, в котором побуждали его начать переговоры с Россией

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Либерал-демократы отозвали письмо Байдена, в котором побуждали его начать переговоры с Россией

Фото: Associated Press

Письмо могло оказать большое давление на президента Соединенных Штатов.

Группа либерал-демократов Конгресса США отозвала письмо, подписанное 30 представителями Палаты и направленное в Белый дом 25 октября, в котором призвали президента Джо Байдена вести прямые переговоры с Россией, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этомсообщили в The Washington Post.

Отзыв произошел через день после того, как письмо, направленное конгрессменкой Прамилой Джаяпал (штат Вашингтон), вызвало резкую критику многих демократов, а также украинских официальных лиц, утверждавших, что нереально вести переговоры с Россией и президентом Владимиром Путиным.

Говорят о том, что письмо могло создать большее давление на Байдена, поскольку оно пытается поддерживать внутреннюю поддержку военных усилий в то время, когда страну ждет потенциально тяжелая зима.

"Время в дипломатии – это все. Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Сегодня я бы не подписала его. Мы должны продолжать поддерживать Украину экономически и военно, чтобы дать им рычаги влияния, необходимые для прекращения этой войны", – написала член Палаты представителей Сара Джейкобс, которая была подписанткой письма.

Накануне в США предположили, что в Украину могут отправить системы противовоздушной обороны HAWK, чтобы "помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет".

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
530
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