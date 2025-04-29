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Либеральная партия Канады побеждает на выборах: при чем здесь Трамп
Главой правительства остается бывший руководитель центрального банка Канады Марк Карни, в предвыборной кампании он обещал противостоять президенту США Дональду Трампу в торговой войне.
На выборах в Канаде предварительно выигрывает либеральная партия, а главой канадского правительства остается бывший руководитель центрального банка страны Марк Карни.
Об этом сообщает Bloomberg.
В предвыборной кампании Карни обещал стимулировать экономический рост и противостоять президенту США Дональду Трампу в торговой войне.
Кандидаты от Либеральной партии были избраны на 155 из 343 мест, опережая Консервативную партию со 150 местами. По всей вероятности, партия не получит 172 мест, необходимых для большинства в Палате общин. Это означает, что правительство Карни будет вынуждено сотрудничать с другими партиями для принятия законодательства.
«Триумф Карни является огромным поворотом для либералов, партии, руководившей Канадой в течение большей части прошлого века, но, казалось, на пути к историческому избирательному поражению всего четыре месяца назад», — говорится в материале издания.