Либеральная партия Канады побеждает на выборах: при чем здесь Трамп

Марк Корни / © Associated Press

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На выборах в Канаде предварительно выигрывает либеральная партия, а главой канадского правительства остается бывший руководитель центрального банка страны Марк Карни.

Об этом сообщает Bloomberg.

В предвыборной кампании Карни обещал стимулировать экономический рост и противостоять президенту США Дональду Трампу в торговой войне.

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Кандидаты от Либеральной партии были избраны на 155 из 343 мест, опережая Консервативную партию со 150 местами. По всей вероятности, партия не получит 172 мест, необходимых для большинства в Палате общин. Это означает, что правительство Карни будет вынуждено сотрудничать с другими партиями для принятия законодательства.

«Триумф Карни является огромным поворотом для либералов, партии, руководившей Канадой в течение большей части прошлого века, но, казалось, на пути к историческому избирательному поражению всего четыре месяца назад», — говорится в материале издания.

Напомним, новый премьер Канады назвал страны-угрозы миру.