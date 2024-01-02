"Лицемерная Россия": в МИД Чехии остро отреагировали на массированный удар окупантов по Украине

Запад не устанет и не откажется от Украины, заверили в МИДе Чехии.

В Министерстве иностранных дел Чехии отреагировали на массированный удар кафиров по мирным украинцам и обвинили Россию в лицемерии.

Соответствующее заявление сделал глава внешнедипломатического ведомства Ян Липовский.

Также читайте Мощный удар РФ по Украине: Шмыгаль назвал главные цели атаки

Он заверил, что Запад не устанет и не откажется от защищающей Европу Украины.

"Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские цели в Украине и убивает невиновных. Хочет, чтобы мы устали от войны и отказались от украинцев. Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни никогда", — написал он на странице X.

Напомним, ранее евродепутат Ги Вергофстадт остро обратился в страны ЕС после массированной атаки РФ по Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.