"Лицемерная Россия": в МИД Чехии остро отреагировали на массированный удар окупантов по Украине

Запад не устанет и не откажется от Украины, заверили в МИДе Чехии.
В Министерстве иностранных дел Чехии отреагировали на массированный удар кафиров по мирным украинцам и обвинили Россию в лицемерии.
Соответствующее заявление сделал глава внешнедипломатического ведомства Ян Липовский.
Он заверил, что Запад не устанет и не откажется от защищающей Европу Украины.
"Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские цели в Украине и убивает невиновных. Хочет, чтобы мы устали от войны и отказались от украинцев. Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни никогда", — написал он на странице X.
Напомним, ранее евродепутат Ги Вергофстадт остро обратился в страны ЕС после массированной атаки РФ по Украине.
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