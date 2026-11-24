Папа Римский Франциск / © Associated Press

Реклама

Покойный Папа Римский Франциск при жизни трижды переживал то, что воспринимал как встречу с дьяволом. Он также рассказывал о жутком видении врат ада, которые увидел перед сном. Эти подробности стали известны после публикации его личных записей, которые понтифик вел более трех десятилетий.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на книгу «Личный дневник Папы Франциска», вышедшую 24 ноября 2026 года.

Реклама

Как Папа Франциск описывал встречи с дьяволом

В одной из записей за 2021 год Франциск упомянул три случая, когда, по его словам, видел дьявола. Первое видение произошло во время поездки на автомобиле, второе — во время мессы на хорах, а третье — на встрече с представителями Ватикана.

Реклама

Понтифик признавался, что эти переживания оставили у него сильнейшее впечатление. Особенно хорошо он помнил голос и взгляд существа, считавшегося дьяволом.

«Я не могу забыть жуткую хриплость его голоса», — написал Франциск в одной из своих записей.

Описывая второе видение, которое, по его словам, произошло в кармелитской часовне, когда он был архиепископом Буэнос-Айреса, понтифик упоминал о горящих глазах.

«Он смотрел на меня горящими глазами… еще более пронзительными, чем раньше. Они были похожи на вспышки огня», — говорится в дневнике.

Реклама

Франциск также утверждал, что ощущал присутствие дьявола во время поездок и важных встреч. В частности, он увязывал эти переживания со скандалом в Католической церкви Чили.

«Я видел его и слышал его голос — триумфальный, будто он владел всем», — отмечал понтифик. В то же время он добавлял, что Господь помог ему освободиться от этих встреч.

Франциск рассказал, как увидел ворота ада

Еще один жуткий эпизод в дневнике датируется июнем 2018 года. Тогда, готовясь ко сну, Франциск, по собственному описанию, увидел врата ада.

Понтифик признавался, что это зрелище его испугало. Он некоторое время наблюдал за увиденным, после чего взял в руки четку.

Реклама

«Я немного понаблюдал за ними, и это меня ужаснуло», — написал Франциск.

Он также назвал четку своим оружием против увиденного и предостерег от приближения к таким воротам.

«Опасно приближаться к воротам ада, потому что оттуда могут вырваться языки пламени и обжечь», — говорится в записях.

О чем еще Франциск писал в дневнике

Личные записи понтифика охватывают период с 1992 по 2024 год. В них он размышлял не только о духовных переживаниях, но и о сложных моментах своего понтификата.

Франциск возвращался к скандалу вокруг сексуального насилия в Католической церкви Чили. В 2018 году его критиковали за поддержку епископа, обвиняемого в сокрытии фактов насилия со стороны священника.

Впоследствии Папа признал, что недостаточно разобрался в ситуации, попросил прощения и пригласил чилийских епископов в Рим. После встречи они предложили подать в отставку. В записи за 2021 год Франциск вернулся к событиям и признал, насколько трудно ему было осознать масштаб проблемы.

«Мне было трудно признать то, что произошло в Чили; я не думал, что все так серьезно», — написал он.

Отдельно понтифик признался, что ситуация в этой стране его опустошила.

Кто опубликовал личные записи Папы

Дневники Франциска подготовил к публикации кардинал Виктор Мануэль Фернандес — глава Дикастерии доктрины веры Ватикана и близкий друг покойного понтифика.

Издание стало особенным, ведь это первые личные дневники Папы Римского, обнародованные широкой аудитории после 1960-х годов.

Напомним , Франциска избрали главой Католической церкви в марте 2013 года. Он умер в апреле 2025 года в возрасте 88 лет, после 12 лет пребывания на папском престоле.

Новости партнеров