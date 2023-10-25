"Лицо дьявола": японцы с помощью ИИ определили, есть ли у Путина двойники (фото)

Одна из теорий состоит в том, что двойник может остаться у власти даже после смерти Путина.

Владимир Путин действительно использует двойников, утверждает японский анализ искусственного интеллекта. Исследование, основанное на распознавании лиц, сравнении голосов и телодвижений, указывает на то, что существует несколько разных Путиных.

Об этом пишет The Sun.

Есть даже предположение, что он, возможно, уже много лет использует двойников, стареющих вместе с 71-летним президентом.

Анализ лица

Прорыв в области искусственного интеллекта произошел сразу после того, как кремлевский диктатор завершил свой громкий визит в Китай, стремясь возглавить альянс против Запада.

Владимир Путин во время визита к Си Цзиньпину, 18 октября 2023 года / Associated Press

Заявления о том, что Путин использует дублеров или двойников, не новы, и раньше Кремль их отрицал.

Но в репортаже для крупной японской телевизионной сети TBS говорится, что по меньшей мере два двойника Путина были замечены на разных мероприятиях.

Телеканал утверждает, что настоящий Путин принимал ежегодный парад этого года ко Дню Победы на Красной площади 9 мая.

Владимир Путин выступает на параде ко Дню Победы, 9 мая 2023 года / Associated Press

Сложная технология распознавания лиц обнаружила, что Путин, инспектировавший Крымский мост десять месяцев назад, всего на 53% совпадает с Путиным на Красной площади.

Владимир Путин инспектирует Крымский мост, 2 декабря 2022 года / Associated Press

"Эксперты по распознаванию лиц в большинстве случаев назвали бы это "не совпадением", что приводит нас к предположению, что это может быть двойник", — говорится в комментарии.

Появление Путина на фронте в оккупированном Мариуполе в марте демонстрирует лишь 40-процентное сходство с Путиным на Красной площади, говорится в анализе.

Еще одним потрясающим выводом является то, что между Путиным на Крымском мосту и Путиным в Мариуполе есть лишь 18-процентное сходство по распознаванию лица.

В исследовании использовалось распознавание лица, телодвижений и сравнение голоса Путина на различных мероприятиях и трансляциях / Фото: ©BS-TBS "HOUDO1930"

"Анализ экспертов по распознаванию лиц ИИ четко демонстрирует высокую вероятность наличия по меньшей мере двух двойников", — говорится в отчете.

Анализ голоса

В эфире также был проведен анализ голоса в лаборатории Института аудиокоммуникаций Японии, тесно сотрудничающей с полицией в уголовных расследованиях.

Этот анализ голосовой биометрии сосредоточился на слове "спасибо", которое Путин произносил в разных случаях.

Голос Путина, выступавшего на Евразийском экономическом форуме в мае — который считается настоящим диктатором — отличался от трех остальных выступлений Путина.

Японскому телеканалу TBS стало известно, что на разных мероприятиях были замечены по меньшей мере два двойника Путина / Фото: ©BS-TBS "HOUDO1930"

Телевизионный анализ пришел к выводу, что голос президента на форуме отличался от других выступлений Путина.

“Помимо разницы в произношении звука “с”, есть заметный разрыв в последовательном произношении “па” и “си”, — сказал диктор.

Были продемонстрированы графики анализа голоса, подчеркивающие отличия в ударении.

Эксперт Муцутоши Мураока сказал: “Существует разница в условиях записи, а также в произношении как таком, но все же редко случаются такие сильные отличия. Теперь мы должны сказать, что вероятность того, что эти два голоса принадлежат разным людям, является высокой".

Хотя голоса внешне схожи, графики анализа показывают, что они разительно отличаются.

Это свидетельствует о том, что двойник использовался на концерте в поддержку военных в феврале и во время визита в Мариуполь в марте, когда был задействован тот же двойник. То есть двойника используют даже перед тысячами людей, как это было на концерте.

Владимир Путин выступает в "Лужниках" / Associated Press

В программе отмечалось, что это было рискованно из-за того, что его могли распознать как фальшивку. Однако программа предположила, что двойник мог быть использован из-за риска убийства, связанного с войной в Украине.

Владимир Путин выступает в "Лужниках" / Associated Press

"Путин говорил несколько коротких предложений, а стадион был огромным, и он был виден издалека, как он стоит на сцене и произносит несколько поздравлений, — рассказывает Акиоши Комаки из газеты "Асахи". — Если да, то было достаточно легко использовать двойника. Что меня удивило больше, так это то, что он появился на вертолетном заводе и разговаривал там 30 минут”.

Анализ телодвижений

Тот же двойник появился на вертолетном заводе в Сибири в марте. Тогда появилось предположение, что другой двойник Путина размахивал руками и неоднократно касался своего носа — черты, не особенно характерные для диктатора.

Бывший коллега-шпион КГБ Сергей Жирнов сказал, что, по его мнению, это был двойник, который не боялся приближаться к людям так, как это делал Путин.

Считается, что двойник Путина стареет вместе с настоящим / Фото ©BS-TBS "Houdo1930"

Анализ телодвижений с использованием новейших технологий искусственного интеллекта также позволяет заключить, что Путин использует двойников, говорится в японском исследовании.

Были проанализированы предварительные встречи Путина с китайским лидером Си Цзиньпином и его переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко, когда было зафиксировано 94-процентное совпадение, что это был один и тот же Путин.

Анализ походки

“Мы видим самого Путина, гуляющего с Си Цзиньпином, и его же во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге в июле прошлого года. Мы использовали новейший искусственный интеллект, чтобы сравнить два видео с ходьбой, и совпадение составило 86%”, — говорят аналитики.

Путин во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, 31 июля 2022 года / Фото: Скриншот/YouTube

По словам исполнительного директора компании Asilla Масахиро Вакаса, походка "похожа": "Существует вероятность появления двойника".

Сравнение "не смогло достичь идеального совпадения и превысить 90%, и вы не можете легко имитировать что-либо, чтобы превысить 90%".

Рассказчик сказал: “Путин, появившийся на главном военно-морском параде, совпал на 86%. Это, безусловно, выглядит достаточно высоким показателем, но для используемой системы искусственного интеллекта эти цифры показывают, что это был другой человек”.

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А в Мариуполе походка Путина показала лишь 75-процентное совпадение с походкой во время прогулки с Си, что свидетельствует о том, что это был не один и тот же человек.

"Суждение было сделано, глядя на положение тела во время ходьбы", — сказал Масахиро Вакаса в эфире, который первоначально был показан японским зрителям в июне.

Настоящий Путин "падает вперед" во время ходьбы, в то время как походка двойника имеет более вертикальную осанку.

Анализ японского искусственного интеллекта показал, что Владимир Путин действительно использует двойников / Фото: ©BS-TBS "HOUDO1930"

“Если сравнить эти два видео с предполагаемыми двойниками, то процент совпадения падает до 69%, что является низким показателем и указывает на то, что это два разных человека, — говорят исследователи. — Подытоживая, можно сказать, что есть двойник, и высока вероятность того, что есть еще один отдельный двойник”.

Синдзи Хедо, ученый секретарь Национального института оборонных исследований, сказал: "Мне лично было интересно, что многие говорили о том, что человек, посетивший Мариуполь, не был самим Путиным. И здесь мы видим научный анализ, доказывающий это”.

Зачем Путин использует двойников

В программе ставился вопрос о том, почему сейчас широко используются двойники, что приводит к их разоблачению. Одним из объяснений может быть то, что настоящий Путин болен.

"Я думаю, что эти двойники появились недавно, — сказал эксперт по международным отношениям Цуцуми Шинсуке. — Возможно, они появились с тех пор, как Путин пришел к власти, и он постоянно использовал двойников, управляя и обучая их с тех пор".

Владимир Путин / Associated Press

Двойников можно заметить с помощью искусственного интеллекта, но они подробно выражают именно те взгляды, которые исповедует Путин. Шинсуке сказал, что это может быть "возможным результатом продолжительного процесса обучения".

Соловей заявил, что двойник совершил визит Путина в Китай, и что Си Цзиньпин полностью осознавал, что встретился с двойником.

“Дело в том, что нынешний президент Владимир Путин доживает последние дни своей земной жизни, — сказал Соловей. — Не месяцы и не недели, а именно последние дни [из-за неизлечимой болезни]. Его сейчас, как и в предыдущие месяцы, успешно заменяет его двойник… [Двойник] даже ездит в Пекин. И китайская сторона очень хорошо знает, с кем имеет дело".

Соловей утверждает, что ведущий советник Путина по безопасности, 72-летний Николай Патрушев, имеет "козыри" как глава "большой коалиции" в гонке за преемственность: "Однако это не означает, что победа коалиции Патрушева предопределена".

Одна из теорий состоит в том, что двойник может остаться у власти даже после смерти Путина.

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