Лидер банды прикинулся 19-летней дочерью при попытке побега из тюрьмы: как он замаскировался (фото)

Бразильский преступник Клаувино да Силва, известный как "коротышка", пытался сбежать из тюрьмы Герисино в маске и женской одежде.

Об этом пишет Daily Star.

19-летняя дочь да Силвы, которая, как сообщается, была замешана в побеге, посетила своего отца за решеткой и намеревалась остаться в его камере, чтобы дать отсрочку и завершить его побег.

Его поймали в силиконовой маске, длинном темноволосом парике, очках, джинсах и розовой футболке с нарисованными мультипликационными пончиками.

Клаувино да Силва / Фото: Prison Officials

Затея да Силвы, реализованная в 2019 году, вызвала возмущение, поскольку он нервничал и был пойман с поличным.

Государственный секретарь тюремной администрации Рио-де-Жанейро опубликовал изображение преступника в маскировке, а также видеоролик, на котором да Силва снимает одежду и произносит свое полное имя.

Клаувино да Силва / Фото: Prison Officials

Тюремные чиновники заявили, что его переведут в тюрьму строгого режима и подвергнут дисциплинарным санкциям, но его нашли мертвым в своей камере всего через три дня после того, как ему не удалось совершить попытку побега. Начальники тюрьмы заявили, что он повесился.

Клаувино да Силва / Фото: Prison Officials

Охранники нашли его в камере в тюрьме Банга 1 в штате Рио-де-Жанейро, куда его перевели после тщательно продуманной неудачной попытки побега. Он содержался в одиночной камере.

Да Силва входил в руководство "Красного командования", одну из самых влиятельных преступных группировок в Бразилии, которое контролировало значительную часть наркоторговли в Рио-де-Жанейро.

Он был в тюрьме с 2013 года после того, как ему был вынесен огромный срок в 73 года и 10 месяцев.

Напомним, устаревшая традиция принудительного замужества разрушила жизнь 25-летней женщины. Ее семья борется за ее право выйти замуж за мужчину, которого она любит.

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