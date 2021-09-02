По словам "талибов", они уже завершают формирование нового правительства в стране.

Лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде стал верховным руководителем Афганистана, сообщили представители группировки. По их словам, консультации по формированию нового правительства практически завершены.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 сентября.

В ООН заявляют об угрозе продовольственного кризиса в стране и призывают международное сообщество выделить дополнительную помощь Афганистану, впрочем пока все гуманитарные миссии заблокированы по требованию "Талибана". Группировка хочет полного контроля над страной — по данным телеканала CNN, "талибы" заявили о захвате провинции Панджшер — это единственная местность в Афганистане, которая осмелилась сопротивляться "Талибану".

Ранее сообщалось, что "талибы" хотят создать правительство, основанное на модели Ирана — исламской республики, где верховный лидер является главой государства и высшим религиозным авторитетом.

Напомним, боевики радикального исламистского движения "Талибан" 31 августа, как только последние американские солдаты вылетели из страны, захватили аэропорт Кабула и устроили "праздничную стрельбу". Они заявили, что Афганистан теперь является "свободным и суверенным государством", поскольку "после 20 лет оккупации войска США покинули страну".

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и оставили страну до 31 августа.

Новости мира: лидер движения "Талибан" стал верховным руководителем Афганистана

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