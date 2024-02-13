Европа должна стать нас только сильной, чтобы никто не хотел с ней тягаться.

Об этом заявил глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер, пишет "Bild".

Тема собственного ядерного вооружения в Европе станет одной из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу, 16 февраля.

"Самое большое обещание Европы — жить вместе в мире. Если говорить конкретно, то Европа должна стать столь сильной в военном отношении, чтобы никто не хотел с нами соревноваться" — заявил Манфред Вебер.

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В целом, Вебер выступает за создание системы общеевропейской обороны.

"Нам нужен как минимум единый рынок военной техники, европейские стандарты, например, для танков и беспилотников, и общие правила экспорта. Мы сэкономим миллиарды, если, наконец, будем работать вместе над обороной. Не допустим, что мы, ЕС, даже не можем поставить Украине обещанный" миллион снарядов, в то время как Северная Корея может поставлять их России. Это значит, что нам нужно сдерживание. Сдерживание включает ядерное оружие", — считает он.

Между тем, в администрации президента-диктатора РФ заявили, если российские активы за рубежом будут конфискованы, то Москва будет преследовать всех ответственных за это.

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