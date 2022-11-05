Позиция немецкого чиновника по разрешению конфликта между Россией и Украиной не изменилась.

Лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, который перед вторжением России призвал Украину разрешить конфликт дипломатично и сейчас это отстаивает, публично обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов".

Об этом сообщает издание Welt.

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По словам немецкого чиновника, ему даже поступали угрозы.

"Я раздражен тем, что правительство Украины внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов. На основании того, что украинское правительство включило меня в список террористов, также поступали, так сказать., вторичные угрозы. С ними тоже не совсем легко бороться", — заявил недовольно Мютцених на дебатах СДПГ.

Он подчеркнул, что его позиция по разрешению конфликта между Россией и Украиной не изменилась. Мютцених отстаивает свой призыв к дипломатическим усилиям.

"Моя позиция не изменилась. Большинство войн не заканчивались на поле боя ", – сказал Мютцених.

Украинская сторона пока никак не комментировала обвинение лидера фракции Социал-демократической партии (СДПГ).

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Германия слишком медленно помогает Украине оружием

Еще до вторжения России в Украину власти Германии скептически относились к военной помощи Киеву. Впрочем, после жестоких военных преступлений кафиров и давление западных партнеров Германия начала понемногу поставлять Украине вооружение. Эта страна также блокировала передачу военного вооружения от других государств НАТО.

На днях посол Украины в Германии призвал Берлин предоставить Украине танки и БМП. По его мнению, Федеральное правительство должно скорее принимать решение о помощи Украине вооружением.

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