Лидер ХАМАС обсудит в Каире предложение о прекращении огня в Газе

Лидер ХАМАС говорит, что готов согласиться на длительное прекращение огня,

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка получила предложение о прекращении огня . В частности он посетит Каир, чтобы обсудить это.

Об этом пишет The Guardian.

По словам лидера ХАМАС, целью группы остается прекращение военного наступления Израиля в Газе и обеспечение полного вывода израильских сил с этой территории.

"Израилю было бы тяжело принять такие условия, но Катар, США и Египет надеются увидеть, удастся ли убедить обе стороны согласиться на прекращение огня по меньшей мере в месяц, в течение которого тысячи палестинских заключенных будут освобождены в обмен на освобождение большая группа заложников", — говорится в сообщении.

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Как передает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, согласится на отвод войск в Газе во время прекращения огня или гуманитарной паузы, но вряд ли согласится на любое постоянное прекращение огня, которое оставит военные силы ХАМАС неприкосновенными и способными создавать дальнейшую угрозу Израилю.

Ранее он заявлял, что готов согласиться на длительное прекращение огня, но при условии, что не потребуется прекратить боевые действия.

Хания сказал: "Наш ответ на предложение будет исходить из того, что приоритетом является прекращение агрессии против Газы и вывод оккупационных сил из сектора".

"Мы открыты для обсуждения каких-либо серьезных и практических инициатив или идей при условии, что они приведут к полному прекращению агрессии, обеспечению убежища и процессу реконструкции, снятию осады и завершению серьезного процесса обмена пленными", — заявил он.

Также мы писали, что израильские военные в секторе Газа уничтожили или ранили половину боевиков группировки ХАМАС.

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