Лидер ХАМАС впервые назвал условие для освобождения захваченных в Израиле заложников

В воскресенье, 29 октября, лидер ХАМАС в Секторе Газы Яхья Синвар в первом публичном заявлении с начала войны заявил о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем.

Об этом сообщает BBC.

"Мы готовы провести моментальное соглашение по обмену пленными, включающее освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на всех пленников, находящихся в руках палестинского сопротивления", — заявил Синвар.

Этот палестинский деятель стоял у истоков группировки ХАМАС, в том числе его боевого крыла. В 1989 году его приговорили к четырем пожизненным срокам за убийство двух израильских солдат и четырех палестинцев. В 2011 году в результате обмена Синвар был освобожден, он вернулся в Палестину, после чего стал руководителем группировки в Секторе Газы.

В Израиле считают, что именно Синвар стоял за октябрьским нападением боевиков на Израиль.

Как известно, ХАМАС захватил заложников в результате нападения на территорию Израиля 7 октября. По данным израильских властей, количество заложников составляет около 230 человек, среди них граждане Израиля и других стран.

Накануне, 28 октября ХАМАС сообщил о получении от Москвы списка из восьми человек с российским гражданством и пообещал их освободить, установив их местонахождение. “Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за сложившейся ситуации”, — добавил представитель ХАМАС.

Напомним, в четверг, 26 октября, в Москву с необъявленным визитом прибыла делегация палестинской группировки ХАМАС.

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