Лидер "Хезболлы" не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту — Reuters

"Хезболла" пока не предоставила никакой информации о судьбе Насраллы.
Главарь террористической группировки "Хезболла" прекратил выходить на связь после ударов Израиля по южным пригородам Бейрута.
Об этом сообщает Reuters.
Журналисты пишут, что данную информацию им подтвердил источник, близкий к группировке "Хезболла".
В сообщении указывается, что через несколько часов после ударов "Хезболла" не предоставила никакой информации о судьбе Насраллы.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Насралла жив и находится в безопасности.
В свою очередь, высокопоставленный представитель иранской службы безопасности отметил, что Тегеран проверяет его состояние.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль, возможно, ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу авиаударом в штабе террористов в Ливанской столице.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Израиле заявили, что поездка Нетаньяху в США была "частью диверсии" против лидера "Хезболлы".
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