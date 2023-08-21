Лидер хунты в Нигере обещает за три года вернуть гражданское правление

В Нигере говорят, что не стремятся к войне, но будут защищаться в случае иностранной интервенции.

Лидер мятежников в Нигере заявил, что вернет страну в гражданское управление в течение трех лет.

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Об этом заявил генерал Абдурахаман Чиани после встречи с посредниками из западноафриканского регионального блока Ecowas, пишет BBC.

Во время визита в Нигер делегация стран Экономического сообщества государств Западной Африки (Ecowas) угрожала военными действиями, чтобы освободить из тюрьмы президента Мохамеда Базума в том случае, если переговоры с хунтой провалятся.

В свою очередь лидер хунты заявил, что не стремится к войне, но будет защищаться в случае иностранной интервенции.

"Если против нас будет совершена атака, это будет не прогулка в парке, как, кажется, думают некоторые люди", — заявил он в своем обращении.

Кроме того, он заявил, что военные действия могут улучшить положение исламистов, связанных с Аль-Каидой и группировкой ИГИЛ.

"Они, кажется, не знают того факта, что в значительной степени благодаря профессионализму и доблести сил обороны и безопасности Нигер остался барьером, мешающим толпам террористов дестабилизировать весь регион", – сказал он.

При этом генерал Чиани не сообщил подробности о передаче власти, однако сказал, что принципы перехода будут определены в течение 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) согласовали дату возможного начала военной операции в Нигере.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

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