Лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после соглашения с Израилем

Аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

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Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного две недели назад.

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что публичное появление Хаменеи произошло после продолжавшейся в июне 12-дневной войны с Израилем.

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На кадрах, обнародованных иранскими государственными СМИ, видно, как десятки людей, принявших участие в церемонии по случаю Ашуры — святейшего дня в шиитском календаре мусульман — стояли и пели, когда Хаменеи вошел в зал для правительственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Иранский аятолла призвал мусульман всего мира к действиям против американского лидера .

Мы ранее информировали, что власти Ирана отказали в доступе к ядерным объектам страны генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и запретили агентству вести на них видеонаблюдение .