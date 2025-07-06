ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после соглашения с Израилем

Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после завершения 12-дневной войны с Израилем и подписания соглашения о прекращении огня.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Аятолла Али Хаменеи

Аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного две недели назад.

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что публичное появление Хаменеи произошло после продолжавшейся в июне 12-дневной войны с Израилем.

На кадрах, обнародованных иранскими государственными СМИ, видно, как десятки людей, принявших участие в церемонии по случаю Ашуры — святейшего дня в шиитском календаре мусульман — стояли и пели, когда Хаменеи вошел в зал для правительственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Иранский аятолла призвал мусульман всего мира к действиям против американского лидера .

Мы ранее информировали, что власти Ирана отказали в доступе к ядерным объектам страны генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и запретили агентству вести на них видеонаблюдение .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie