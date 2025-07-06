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Лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после соглашения с Израилем
Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после завершения 12-дневной войны с Израилем и подписания соглашения о прекращении огня.
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного две недели назад.
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что публичное появление Хаменеи произошло после продолжавшейся в июне 12-дневной войны с Израилем.
На кадрах, обнародованных иранскими государственными СМИ, видно, как десятки людей, принявших участие в церемонии по случаю Ашуры — святейшего дня в шиитском календаре мусульман — стояли и пели, когда Хаменеи вошел в зал для правительственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Иранский аятолла призвал мусульман всего мира к действиям против американского лидера .
Мы ранее информировали, что власти Ирана отказали в доступе к ядерным объектам страны генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и запретили агентству вести на них видеонаблюдение .