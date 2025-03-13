Лидер Ирана ответил, хочет ли его страна получить ядерное оружие

В Иране говорят, что США не могут помешать Тегерану получить ядерное оружие.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не намерена получить ядерное оружие.

Об этом информирует AFP.

Выступая перед студентами Хаменеи, категорически возразил, что Иран намерен разработать собственное ядерное оружие.

Он заявил, что если бы у Ирана были намерения получить ядерное оружие, Соединенные Штаты не смогли бы этому помешать.

"О ядерном оружии говорят, что "мы не позволим Ирану получить его". Если бы мы хотели изготовить ядерное оружие, Америка не смогла бы нам помешать в этом. Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не пытаемся его получить — это потому, что мы сами не стремимся к этому", — заявил Хаменеи.

Ранее сообщалось, что США снова призывают Иран к переговорам по ядерному соглашению.

Мы ранее информировали, что президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, несмотря на угрозы.

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