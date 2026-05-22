Моджтаба Хаменеи / © Associated Press

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны запасы урана, обогащенного почти до уровня, необходимого для производства ядерного оружия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Иране.

Такая позиция может оказаться препятствием для мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

По словам собеседников агентства, иранские власти опасаются, что передача запасов урана за пределы страны сделает Иран более уязвимым к возможным ударам со стороны США и Израиля.

Ранее израильские чиновники сообщали Reuters, что президент США Дональд Трамп якобы заверил Израиль: любое мирное соглашение с Ираном должно предусматривать вывоз из страны запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания ядерного оружия.

Напомним, Израиль, США и ряд западных государств давно обвиняют Иран в стремлении получить ядерное оружие. В частности, они обращают внимание на обогащение урана до 60% — уровня, значительно превышающего потребности гражданской энергетики и приближающегося к 90%, необходимых для создания ядерного заряда. Тегеран эти обвинения отвергает.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что война не может считаться завершенной, пока Иран не избавится от запасов обогащенного урана, не прекратит поддержку союзных группировок и не свернет программу баллистических ракет.

По данным МАГАТЭ, Иран располагает примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Этого в теории достаточно для создания нескольких ядерных зарядов при дальнейшем обогащении.

