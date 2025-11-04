Лидер Китая испугал президента Кореи шпионажем, даря телефоны Xiaomi

Си Цзиньпин и Ли Чжэ Мэн рассмеялись после разговора о безопасности смартфонов Xiaomi, подаренных президенту Южной Кореи. / © Getty Images

Реклама

На саммите АТЭС в Южной Корее произошел забавный, но показательный момент: президент Китая Си Цзиньпин и его корейский коллега Ли Чже Мэн обменялись шутками о… шпионаже в смартфонах. Си, обычно держащийся максимально серьезно, неожиданно рассмеялся и даже сам добавил иронический комментарий о “бэкдоре” — скрытом доступе в системе.

Об этом пишет издание The Guardian.

Во время обмена подарками китайский лидер вручил своему южнокорейскому коллеге два смартфона Xiaomi — с дисплеями корейского производства. Получив презент, Ли Чже Мэн спросил с улыбкой:

Реклама

"Надежна ли линия связи?"

Шутка мгновенно перевели на китайский — и к удивлению многих, Си Цзиньпин рассмеялся. В ответ он тоже не удержался от остроумия, указав на телефоны:

"Вам следует проверить, нет ли там бэкдора", - сказал он, намекая на шпионские "лазейки" в программном обеспечении.

Фраза вызвала смех и аплодисменты гостей банкета. Для лидера, обычно избегающего неформальных комментариев, такая реакция стала редким проявлением человечности.

Реклама

Обмен репликами произвел настоящий фурор у южнокорейских медиа. Газета Seoul Shinmun вышла с заголовком:

"Си разразился смехом после того, как Ли пошутил о безопасности телефонов Xiaomi".

Тематика шуток оказалась не случайной: США неоднократно предупреждали о рисках использования китайских смартфонов и приложений, которые, по словам Вашингтона, могут содержать "бекдоры" для кибернаблюдения. Пекин традиционно отвергает эти обвинения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп высказался о главе КНР Си Цзиньпине и диктаторе РФ Владимире Путине. Трамп заявил, что считает их сильными лидерами – жесткими и умными.

Реклама

Ранее речь шла о том, что встреча Трампа и Си назвали провальной. Ни партнерства, ни предметных результатов не были достигнуты. Более того, о дружбе между странами говорить не приходится, ведь они — идеологические противники.