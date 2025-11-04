- Дата публикации
Лидер Китая испугал президента Кореи шпионажем, даря телефоны Xiaomi
На саммите АТЭС в Южной Корее Си Цзиньпин подарил президенту Ли Чже Мену два телефона Xiaomi и в шутку посоветовал проверить, нет ли "бекдора".
На саммите АТЭС в Южной Корее произошел забавный, но показательный момент: президент Китая Си Цзиньпин и его корейский коллега Ли Чже Мэн обменялись шутками о… шпионаже в смартфонах. Си, обычно держащийся максимально серьезно, неожиданно рассмеялся и даже сам добавил иронический комментарий о “бэкдоре” — скрытом доступе в системе.
Об этом пишет издание The Guardian.
Во время обмена подарками китайский лидер вручил своему южнокорейскому коллеге два смартфона Xiaomi — с дисплеями корейского производства. Получив презент, Ли Чже Мэн спросил с улыбкой:
"Надежна ли линия связи?"
Шутка мгновенно перевели на китайский — и к удивлению многих, Си Цзиньпин рассмеялся. В ответ он тоже не удержался от остроумия, указав на телефоны:
"Вам следует проверить, нет ли там бэкдора", - сказал он, намекая на шпионские "лазейки" в программном обеспечении.
Фраза вызвала смех и аплодисменты гостей банкета. Для лидера, обычно избегающего неформальных комментариев, такая реакция стала редким проявлением человечности.
Обмен репликами произвел настоящий фурор у южнокорейских медиа. Газета Seoul Shinmun вышла с заголовком:
"Си разразился смехом после того, как Ли пошутил о безопасности телефонов Xiaomi".
Тематика шуток оказалась не случайной: США неоднократно предупреждали о рисках использования китайских смартфонов и приложений, которые, по словам Вашингтона, могут содержать "бекдоры" для кибернаблюдения. Пекин традиционно отвергает эти обвинения.
