Лидер Китая обеспокоен провалом вторжения Путина в Украину: директор ЦРУ назвал причину

Несмотря на приверженность РФ, Пекин решил не поставлять оружие в Россию, чтобы та не использовала в войне против Украины.
Лидер Китая Си Цзиньпин обеспокоен провалом широкомасштабного вторжения российской армии в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню и другим странам.
Об этом рассказал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в программе американского общественного телевидения PBS, пишет Голос Америки.
"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", — сказал Бернс.
Глава американской разведки обратил внимание, что интересно было наблюдать за реакцией Китая на войну в Украине, поскольку за несколько недель до начала вторжения в Украину президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин провозгласили "безграничную дружбу". Несмотря на приверженность РФ, Пекин решил не поставлять оружие в Россию, чтобы та не использовала в войне против Украины.
Однако он подчеркнул, что "ни на миг не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства этому партнерству".
Отношения России и Китая
Недавно издание The Wall Street Journal написало, что лидер Китая "давно увлекается Путиным" и что он "удваивает ставку на президента РФ". Так, в течение 9 месяцев полномасштабной войны России против Украины Китай решил наладить более тесные экономические отношения с РФ, что может свидетельствовать, что Пекин решил окончательно перейти на сторону РФ.
Впрочем, директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что если Путин применит ядерное оружие, на РФ могут полететь даже китайские ракеты. Китайский лидер обеспокоен ядерными угрозами главы Кремля.
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