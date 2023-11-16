Лидер Китая Си Цзиньпин после переговоров с Байденом сделал заявление о войне

Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов.
После встречи с американским президентом Джо Байденом, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна "не будет вести холодную или горячую войну" с какой-либо нацией.
Об этом передает издание Aljazeera.
По его словам, Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов.
Заметим, что после встречи с президентом США Си, что планета Земля достаточно велика, чтобы две страны могли добиться успеха. По данным СМИ, китайский лидер призвал Байдена не поддерживать независимость Тайваня. В частности, Цзиньпин попросил президента Америки прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая.
Напомним, несмотря на оставляемые непубличными достигнутые договоренности с Китаем, Байден считает Си Цзиньпина диктатором.
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