Лидер Китая впервые планирует встретиться с Джо Байденом: СМИ узнали, когда может состояться их разговор тет-а-тет

В западных СМИ появились сообщения о возможности первой встречи китайского и американского лидеров Си Цзиньпиня и Джо Байдена.

До этого президенты Китая и США общались только по телефону.

Как сообщает The Wall Street Journal, именно во время последнего разговора и договорились встретиться лично. Сейчас команды лидеров согласовывают детали по поводу встречи, говорится в сюжете ТСН.

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Ее могут провести осенью : либо на саммите Большой двадцатки в Индонезии, либо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде. Официальных доказательств места и времени встречи пока нет.

Для Си Цзиньпина осенние саммиты станут первыми за два года заграничными поездками – в последний раз он уезжал из Китая еще до пандемии коронавируса. В последние недели отношения между США и Китаем ухудшились на фоне визита на остров Тайвань спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин считает свою территорию и отреагировал на визит масштабными военными учениями, выходом из сотрудничества с Америкой в климатической и военной сферах, а также персональными санкциями против Пелоси и членов ее семьи.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский ищет возможность напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином о войне, которую развязала Россия. Глава государства считает, что Китай, вероятно, является единственным государством, которое может повлиять на позицию РФ в отношении развязанной ею войны.

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