Лидер Китая взял контроль над армией: что означает арест генерала для Тайваня

Си Цзинпин / © Associated Press

Китайский лидер Си Цзиньпин, проводя чистку среди высшего командования, фактически передал контроль над вооруженными силами в свои руки. Теперь только его стратегия будет определять курс Пекина в отношениях с Тайванем.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Арест генерала Чжан Юся, детского друга и близкого союзника Си Цзиньпина, которого лидер называл "старшим братом", устраняет внутренние голоса, которые могли бы сдержать его действия по поводу демократического острова, который Китай считает своей территорией.

Си Цзиньпин стремится завершить "модернизацию" армии к 2027 году, что эксперты часто трактуют как готовность к потенциальному вторжению на Тайвань. Однако аналитики считают, что вероятность прямого вторжения в ближайшее время снизилась, ведь Си уволил пятерых из шести генералов, которых избрал всего три года назад. Пекин же будет делать ставку на давление без единого выстрела — сочетая военные маневры, экономические и кибертехнологические действия.

"На данный момент подход Си Цзиньпина - это широкая принудительная кампания, объединяющая военные маневры с экономическим и кибертиском", - отметила Лора Розенбергер, бывший высокопоставленный американский дипломат на Тайване.

Китай также применяет юридическую войну, используя внутреннее законодательство для преследования тайваньских чиновников и создания рисков для поездок на материк. Между тем Тайвань испытывает кибератаки, направленные на энергетику и медицину, а дипломатическое давление на Японию и другие страны оставляет Тайвань в сложной ситуации.

Мотивы ареста Чжана, объявленного 24 января, остаются неизвестными. В закрытом брифинге китайским военным заявили, что Чжан передавал США ядерные секреты и брал взятки — обвинения, достаточные для завершения его карьеры, хотя Коммунистическая партия часто не предоставляет полную информацию даже собственному руководству.

Аналитики предполагают, что Чжан и Си расходились во взглядах о сроках готовности армии к действиям против Тайваня. Си хотел достичь готовности к 2027 году, тогда как Чжан ориентировался на 2035 год.

Без Чжана, по словам Дрю Томпсона, бывшего стратега Пентагона, "риск ошибок в расчетах растет", поскольку Си пытается руководить огромной армией через "комитет из одного члена".

Источники отмечают, что арест свидетельствует об уверенности Си в перспективе воссоединения с Тайванем и его абсолютный контроль над армией. Пекин также рассчитывает на низкую готовность США вмешаться в конфликт, оценивая администрацию Трампа как менее заинтересованную в военной операции.

Си Цзиньпин использует торговые и дипломатические рычаги, в частности, заказы на самолеты Boeing, чтобы взорвать доверие Тайбэя к гарантиям США. Вашингтон же подчеркивает сдерживание Китая через Первую островную линию, интегрирует Тайвань в высокотехнологичные производственные цепи и повышает стоимость потенциальной агрессии для Пекина, избегая прямого конфликта.

Напомним, ранее министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил об "усилении координации" с Россией. Мол, Пекин и Москва должны совместно укреплять свой потенциал для противодействия различным рискам и вызовам и объединиться, чтобы внести положительный вклад в глобальную безопасность и стабильность.

Также глава Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировали государственные СМИ, возобновил угрозы против Тайваня, который он считает частью своей суверенной территории.