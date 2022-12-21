Лидер Китая заявил Медведеву, что выступает за переговоры между Украиной и Россией

Пекин хочет в дальнейшем сотрудничать с Россией и надеется на переговоры РФ и Украины.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил заместителю главы Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.

Об этом глава КНР сказал после их встречи в Пекине, пишет Bloomberg со ссылкой на государственный вещатель Центрального телевидения Китая.

Си Цзиньпин сказал Медведеву, что его администрация "активно продвигает мир и переговоры".

"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут оставаться рациональными и сдержанными, проводить всесторонние переговоры и решать взаимные проблемы безопасности политическими методами", — сказал он и добавил, что Пекин по-прежнему хочет сотрудничать с Россией для развития общих связей.

Как отмечает Bloomberg, Китай избегает критики России в связи с войной в Украине. Пекин в ноябре подписал коммюнике на саммите G20 в Индонезии, в котором говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине", но КНР продолжает воздерживаться от того, чтобы называть ее войной.

Визит Медведева в Китай

Напомним, накануне, 20 декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином попросил его применить свое влияние на Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Сегодня, 21 декабря, Медведев в Пекине встретился с Си Цзиньпином. Стороны обсудили двусторонние взаимодействия стратегического партнерства между странами во всех сферах, а также международные вопросы, включая войну в Украине.

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, Медведев якобы также передал в Пекине лидеру Китая "послание" от Путина. Однако о чем конкретно идет речь, пропагандисты не сообщают.

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