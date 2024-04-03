Лидер КНДР руководил запуском новой баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

По сообщению Северной Кореи, это была ракета средней дальности, то есть способная поразить военные базы США в регионе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой баллистической ракеты, предназначенной для развертывания гиперзвукового планера, который может доставлять ядерный полезный груз.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на северокорейские государственные СМИ, назвавшие испытание "эпохальным успехом".

Пропагандистский аппарат Кима 3 апреля одобрил состоявшийся днем ранее запуск ракеты. В КНДР сообщили, что это была ракета средней дальности, то есть способная поразить военные базы США в регионе. Также указывается, что ракета твердотопливная, то есть ее можно быстро развернуть и запустить.

Также читайте Северная Корея продолжает поставлять оружие России – Пентагон

Еще неизвестно, действительно ли Северная Корея разработала функциональный гиперзвуковой планер. Это оружие предназначено для развертывания ракеты, несущей ядерную боеголовку, которая может менять траекторию полета на высоких скоростях, что затрудняет ее сбивание перехватчикам.

Северокорейские государственные СМИ показали изображение Кима у ракеты под названием Hwasong-16B перед запуском и летящей в воздухе ракеты.

Официальное центральное информагентство сообщило, что лидер КНДР "лично проложил непрерывный непроторенный путь к разработке и совершенствованию ультрасовременного оружия своей непоколебимой волей и неистощимой энергией".

Читайте главные новости дня:

Баллистическая ракета КНДР / Фото: Associated Press

"Этот вид оружия должен обладать высокой чувствительностью, поскольку это один из первых видов оружия, которое можно применить во время конфликта, поэтому КНДР так восхищается тем, что оно будет работать на твердом топливе", – рассказал Декер Эвелет, аспирант научного центра Центр исследований нераспространения Джеймса Мартина.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запущенная 3 апреля ракета пролетела около 600 км, и, похоже, была связана с новым двигателем для гиперзвуковой ракетной системы, испытанной около месяца назад.

"Северная Корея имеет привычку устраивать провокации, приуроченные к выборам в Южной Корее, и запуск состоялся перед голосованием за новый парламент 10 апреля. Режим Кима ощетинился против правительства нынешнего консервативного президента Юн Сук Йоля, занявшего жесткую позицию по Пхеньяну, и последний запуск служит напоминанием об угрозах безопасности со стороны Северной Кореи", – говорится в статье.

Напомним, в марте Ким Чен Ын призвал свою армию интенсивнее готовиться к войне "в соответствии с требованиями текущей ситуации".

Читайте также: