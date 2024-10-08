Лидер КНДР заявил об ускоренных шагах, чтобы стать "ядерной сверхдержавой"

Северокорейский диктатор также в очередной раз пригрозил ядерным ударом в случае нападения на его страну.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна намерена ускорить шаги, чтобы стать "военной сверхдержавой", которая будет обладать ядерным оружием. Диктатор не исключил, что может применить это оружие в случае нападения на его государство.

Об этом сообщает официальная газета лейбористской партии Нодон Синмун.

Во время выступления в Национальном университете обороны Ким осудил президента Южной Кореи Юн Сок Йоля за "сговор с Вашингтоном" для дестабилизации региона. Он принялся утверждать, что Северная Корея сейчас не заинтересована в нападении на Южную Корею. Диктатор также заявил, что считает Союз Юга и США врагами.

"Юн Сок Йоль в своей речи допустил несколько пошлых комментариев о конце Республики, и это показывает, что он полностью поглощен слепой верой из-за своего хозяина. Честно говоря, у нас нет абсолютно никаких намерений нападать на Южную Корею", – заявил Ким.

Лидер КНДР отметил, что в случае нападения на страну ее армия применит "всю наступательную мощь", и подчеркнул, что не исключает применения ядерного оружия.

"Наше движение к превращению в военную сверхдержаву и ядерное государство ускорится", – высказался Ким.

К слову, в конце сентября сестра северокорейского диктатора Ким Э Чжон заявила, что военная помощь США для Украины ведет к эскалации войны и "ставит всю Европу на грань ядерной войны".

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