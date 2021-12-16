Лидер крупнейшей фракции Европарламента требует от ЕС жестких санкций против России

Лидер крупнейшей фракции Европарламента требует от ЕС жестких санкций против России

Также Вебер выступает за исключение РФ от международной банковской системы в случае нападения России на Украину.

Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, требует разработать более жесткие санкции ЕС против России в ответ на ее возможное нападение на Украину.

Об этом он сказал 16 декабря в эфире немецкой медиакомпании NDR.

"На границах Украины находится более 100 тысяч вооруженных солдат РФ. Поэтому мы должны подготовиться к возникновению самых сложных вопросов", – сказал Вебер.

Также он заявил, что из-за возможного вторжения России в Украину "в Европе может снова начаться война". По словам Вебера, Евросоюз должен ответить на эскалацию Россией "радикальными экономическими мерами".

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Кроме того, он отметил возможность исключения России из международной банковской системы, а также об отказе Евросоюза от введения в работу газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, Bloomberg со ссылкой на информацию высокопоставленных дипломатов и официальных лиц сообщал, что Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против России в надежде на дипломатию.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС может расширить или принять дополнительные санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

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