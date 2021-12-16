Лидер крупнейшей фракции Европарламента требует от ЕС жестких санкций против России

Также Вебер выступает за исключение РФ от международной банковской системы в случае нападения России на Украину.
Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, требует разработать более жесткие санкции ЕС против России в ответ на ее возможное нападение на Украину.
Об этом он сказал 16 декабря в эфире немецкой медиакомпании NDR.
"На границах Украины находится более 100 тысяч вооруженных солдат РФ. Поэтому мы должны подготовиться к возникновению самых сложных вопросов", – сказал Вебер.
Также он заявил, что из-за возможного вторжения России в Украину "в Европе может снова начаться война". По словам Вебера, Евросоюз должен ответить на эскалацию Россией "радикальными экономическими мерами".
Кроме того, он отметил возможность исключения России из международной банковской системы, а также об отказе Евросоюза от введения в работу газопровода "Северный поток – 2".
Напомним, Bloomberg со ссылкой на информацию высокопоставленных дипломатов и официальных лиц сообщал, что Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против России в надежде на дипломатию.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС может расширить или принять дополнительные санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.
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