Лидер провластной партии Израиля заверил Россию в том, что ей придется заплатить за убийства евреев и украинцев

Амир Вейтман, являющийся одним из лидеров провластной партии Израиля "Ликуд", пригрозил России за поддержку ХАМАС и Ирана. Случилось это в эфире российского пропагандистского канала Russia Today.

Он посоветовал находящимся на кремлевской зарплате российским пропагандистам быть осмотрительными и осторожными. Он подчеркнул, что России придется заплатить за поддержку боевиков.

“Мы завершим эту работу, мы победим, потому что мы сильнее. После этого Россия заплатит, поверьте мне, Россия заплатит. Россия поддерживает противников Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид против нас", — подчеркнул Амир Вейтман.

Лидер провластной партии Израиля заверил Россию, что ей придется заплатить за убийства евреев и украинцев

В то же время ведущий переспросил спикера, имеет ли он в виду Москву, на что тот ответил утвердительно.

“Слушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну, это займет время, но мы выиграем, а после этого не забудем того, что вы делаете. Мы придем и сделаем, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали вы как Россия, вы как враги Израиля. И вы, как люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забудем, запомните в точности, что я вам говорю. Вы заплатите", – подчеркнул он.

Напомним, что израильские солдаты задержали идеолога ХАМАС Хассана Юсефа.

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