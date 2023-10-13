Лидер республиканцев отказался выдвигать свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей

Такое решение он принял после консультаций с однопартийцами.

Кандидат на должность спикера палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ заявил, что он снимает свою кандидатуру.

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Об этом информирует Reuters.

Такое решение он принял после того, как стало известно, что он не может обеспечить поддержку необходимых 217 голосов.

"Я только что сказал своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру", — заявил он журналистам.

Издание сообщает, что Республиканцы в Палате представителей провели несколько часов закрытых переговоров, но не смогли разрешить разногласия, позволяющие им назначить Скалиса спикером.

Напомним, ранее сообщалось, что республиканцы, являющиеся выразительными сторонниками экспрезидента США Дональда Трампа, считают неправильным выбор Стива Скализа претендентом на нового спикера Палаты представителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время тайного голосования среди представителей Республиканской партии Стив Скализ получал 113 голосов, а Джим Джордан — 99.

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