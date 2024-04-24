Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа и Карлсона в задержке помощи Украине

МакКоннелл заявил, что Трамп и Карлсон из-за собственных убеждений затянули процесс оказания помощи.

Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч МакКоннелл обвинили пропагандиста Такера Карлсона и Дональда Трампа в задержке на несколько месяцев принятия решения о помощи Украине.

Об этом сообщает NBC News.

Он заявил, что пророссийский пропагандист Такер Карлсон стал демонизировать Украину.

"Я считаю, что демонизация Украины началась Такером Карлсоном, который, по моему мнению, оказался там, где он должен быть все время, когда брал интервью у Путина", — заявил МакКоннелл.

Он заявил, что у Карлсона многомиллионная аудитория и убеждал ее в том, что помощь Украине была ошибкой.

Кроме того, МакКоннелл дал оценку действиям Трампа по вопросу помощи Украине.

"Я думаю, что у бывшего президента были смешанные взгляды на помощь Украине, наш кандидат в президенты, казалось, не хотел, чтобы мы вообще что-то делали", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме объяснили, как будут распределяться пособия для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер республиканцев в Сенате оценил перспективы принятия помощи Украине.

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