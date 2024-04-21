Лидер республиканцев в Сенате оценил перспективы оказания помощи Украине

Митч Макконнелл заявил, что пришло время "Сената творить историю".

Лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл назвал принятие законопроекта, предусматривающего 61 млрд долларов помощи Украине, срочным и подтвердил, что голосование за него состоится во вторник, 23 апреля.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Задача, которая стоит перед нами, является срочной. Снова настал черед Сената творить историю", — цитирует издание заявление сенатора Макконнелла.

Лидер меньшинства отметил, что Палата представителей наконец-то одобрила "важную инвестицию в прочность наших альянсов и партнерств, доверие к нашим обязательствам и способность наших собственных Вооруженных сил защищать Америку и сдерживать агрессию".

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Он добавил, что одобрение Палатой представителей этого законопроекта на шаг приближает принятие "важной дополнительной программы национальной безопасности, чтобы помочь Америке и ее друзьям противостоять самому опасному ряду угроз за поколение".

Напомним, лидер большинства в Сенате, представитель Демократической партии Чак Шумер ранее заявил, что голосование по дополнительному финансированию приоритетов национальной безопасности США, включающему помощь Украине в размере 60,8 млрд долларов, состоится во вторник, 23 апреля.

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