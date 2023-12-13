Лидер республиканцев в Сенате заявил, что принять помощь Украине к Рождеству невозможно

Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл заявил, что принять закон о предоставлении военной помощи Украине до Рождества будет "практически невозможно" — даже если в ближайшие дни обе партии заключят предусматривающее соглашение.

Об этом сообщает Reuters, пишет "ЕП".

"Все, что я сказал, это то, что "практически невозможно" (помощь Украине – Ред.), даже если мы достигнем соглашения – разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей к Рождеству", — сказал Макконнелл.

Также сенатор призвал президента Джо Байдена активнее участвовать в переговорах, по его мнению, зашедших в тупик. По словам Макконнелла, соглашения не будет "пока Джо Байден и республиканцы не договорятся".

В частности, он отметил, что "спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал нескольким людям, что Палата представителей покидает город в конце этой недели".

"Мы все знаем, что он (Байдер – Ред.) единственный, кто может подписать законопроект. Без него операция невозможна", — сказал Макконнелл.

Следует отметить, что Палата представителей и Сенат в четверг, 14 декабря, уйдут на рождественские каникулы. Обе палаты должны собраться снова в течение второй недели января 2024 года.

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн. Лидер Белого дома также заявил, что если Конгресс не примет пакет помощи Украине и Израилю, это сделает президенту России Владимиру Путину "самый большой рождественский подарок".

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