Лидер республиканского большинства в Палате представителей победил на выборах кандидата на должность спикера

В США конгрессмен, лидер Республиканской партии Палаты представителей Стив Скализ, победил на должность спикера во время тайного голосования.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Окончательный подсчет голосов составил 113 за Стива Скализа и 99 за Джима Джордана.

Пока неясно, когда полный состав Палаты проведет голосование за спикера, но это может произойти уже 18 октября.

Что известно о Стива Скализа

58-летний Стив Скализ (кстати, 10 октября у него был день рождения), позиционирующий себя как объединяющий кандидат и поддерживающий продолжение помощи Украине, во время тайного голосования обошел фаворита экспрезидента США Дональда Трампа Джима Джордана — откровенного скептика по военной помощи Киеву.

Скализ получил степень бакалавра в Университете штата Луизиана в Батон-Руже.

Прежде чем стать членом Конгресса, находился в Сенате Луизианы в 2008 году и в Палате представителей штата (1996-2008).

"До того, как кто-то из них займет спикерское кресло, Конгресс парализован. Война в Израиле и необходимость реагировать на нее побуждает к скорым выборам", – на днях говорилось в заявлении Скализа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США определяются с кандидатурой спикера! Это важно для Украины и для Израиля.

Напомним, 11 октября глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов.

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