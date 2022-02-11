Лидер российских коммунистов Зюганов вслед за Жириновским попал в больницу

Лидер российских коммунистов Зюганов вслед за Жириновским попал в больницу

Скандальные российские политики-украинофобы якобы лежат в одной больнице.

Лидер Компарти России Геннадий Зюганов попал в больницу.

Об этом российскому изданию "Интерфакс" сообщил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

"Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики", — сообщил спикер.

По его словам, такое решение принято из-за эпидемиологической ситуации, а также с учетом того, что Зюганов в течение последних лет перенес несколько оперативных медицинских вмешательств.

Кроме того, в лидера КПРФ "в последнее время были признаки простудного заболевания".

Зюганова забрали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы, где проходит лечение скандальный председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Отметим, что лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов неоднократно отличался антиукраинскими заявлениями. В частности, он решительно поддержал оккупацию Крыма. Выступил за "федерализацию Украины", признание результатов "народных референдумов", предоставление государственного статуса русскому языку. Также Зюганов настаивает на "немедленном признании" Россией так называемых псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что скандальный Владимир Жириновский, сделавший 8 прививок против COVID-19, попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже росСМИ сообщили об ухудшении состояния больного коронавирусом Жириновского.

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