Лидер румынской партии заявил о желании "аннексировать некоторые территории Украины" – СМИ

Лидер ультраправой партии "Альянс единства Румынии" (AUR) Клаудиу Тарзиу заявил, что хочет аннексировать некоторые территории Украины в обмен на выход из НАТО.

Об этом румынский политик сказал во время речи в Яссах, пишет News Week.

Также читайте Историк объяснил, почему Венгрия стала союзницей РФ

Он заявил, что хочет возобновить отношения с Россией, если Москва этого захочет.

"Я считаю, что есть необходимость разморозить отношения между Румынией и Россией, я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого (и т.д.)", – сказал он.

Более того , Тарзиу заявил, что Румуния якобы раздавлена между "двумя империями, которые нарушают наш суверенитет". Речь идет о НАТО и России.

"НАТО, для присоединения к которому Румыния приложила огромные усилия — именно для того, чтобы оградить нас от россиян, которые уже вторглись к нам 12 раз — только одна из тех империй, с которым нам приходится иметь дело, чтобы забрать куски Украины", – сказал он.

Издание News Week пишет, что такое заявление политика "оставляет нас абсолютно беззащитными перед лицом военных желаний России".

Напомним, ранее венгерский политик заявил, "если Украина упадет, мы будем требовать себе Закарпатье".

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.