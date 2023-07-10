Лидер Сенегала призвал Путина "продемонстрировать желание двигаться к миру" во время саммита "Россия-Африка"

Лидеры Африки, в частности президент Сенегала Маки Салл, призвали главу Кремля Владимира Путина показать, что он хочет мира.

Об этом Маки Салл заявил в интервью FT.

По замыслу африканских лидеров, российский президент Владимир Путин должен "продемонстрировать готовность соблюдать мирные соглашения, чтобы найти способ выхода из кровопролитной войны в Украине". Такое заявление главы стран Африки ожидают от диктатора во время саммита "Россия-Африка", который состоится летом в Санкт-Петербурге.

По словам политиков, африканской стороне очень важно, чтобы Москва пошла на уступки хотя бы по гуманитарной помощи.

"Перед предстоящим саммитом "Россия-Африка" Путин должен предпринять некоторые действия, чтобы продемонстрировать свое желание двигаться вперед с миром даже в гуманитарном плане", – заявил Салл.

Тем временем российские наемники ППК "Вагнер" покинули одну из африканских стран . Власти ЦАР заявили о ротации, а не окончательном выводе "вагнеровцев".

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