Лидер талибов после 20 лет изгнания вернулся в Афганистан и может стать новым главой страны — СМИ

Лидер талибов после 20 лет изгнания вернулся в Афганистан и может стать новым главой страны — СМИ

Мулла Абдул Гани Барадар является главным переговорщиком талибов.

После того, как талибы захватили Афганистан и намерены сформировать свое "правительство", новым "лидером" страны может стать мулла Абдул Гани Барадар. Он является руководителем политического офиса "Талибана" в Дохе и главным переговорщиком талибов.

Об этом пишет The Washington Post.

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Издание пишет, что Барадар приехал из своего офиса в Дохе в Кандагар. Спустя 20 лет после изгнания боевик приехал в сопровождении кортежа из белых внедорожников. Его встретили тысячи афганцев. Некоторые из них приветствовали талибов, другие просто смотрели вперед, застыв на месте.

"В течение многих лет политические лидеры "Талибана" были призраками, невидимыми стратегами мощного повстанческого движения, а теперь здесь был конвой с Абдулой Гани Барадаром", — говорится в сообщении.

Бывший немецкий дипломат и специалист по Афганистану, соучредитель научно-исследовательского центра Afghanistan analysts network Томас Руттиг объяснил, что именно Барадар возглавлял делегацию талибов во время переговоров с американскими властями в Дохе в 2020 году и именно он подписал соглашение с США о выводе американских войск.

Он лично встречался с бывшим госекретарем Майком Помпео и продемонстрировал себя как противовес "более радикально настроенным представителям "Талибана".

"Я бы сказал, что он что-то вроде противовеса более воинственным людям в движении "Талибан". И хорошо, что есть такой человек", — сказал эксперт.

В то же время издание пишет, что пока неизвестно, сможет ли лидер талибов удержать власть. Кроме того, по мнению авторов, пока невозможно предсказать курс, которого будет придерживаться Барадар: публично он заявляет о поддержке более либеральной политики, но в СМИ пестрят сообщения о закрытии школ для девочек.

Mullah Baradar arrives in Kandahar — first time back in Afghanistan since 2001 pic.twitter.com/H63ESi9fWU — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 17, 2021

Как сообщалось, боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только с аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.

Лидеры "Талибана" готовятся назвать имя нового "руководителя" Афганистана. Каким может быть "правительство" террористов и кто руководит самым "Талибаном", читайте в материале.

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