Лидер венгерской оппозиции заявил, что Орбан собирается вывести страну из Евросоюза
Провластная партия «Фидес» предложила создание коалиции с политсилой «Наша Родина», которая последовательно требует вывести страну из Евросоюза и НАТО.
Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр сообщил, что существует серьезный риск выхода страны из Европейского Союза в случае победы на выборах партии Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
По словам политика, руководство «Фидес» предложило создание коалиции с партией «Наша Родина», что, по его мнению, может иметь стратегические последствия для страны.
Мадяр подчеркнул, что подобная инициатива является сигналом слабости со стороны партии власти.
Он считает, что предложение о коалиции «также является открытым признанием того, что у Фидеса знают, что проиграют выборы».
«Что значит для венгров коалиция с Нашей Родиной? Мои соотечественники, коалиция Фидес-Наша Родина однозначно выведет Венгрию на путь выхода из Европейского Союза», — заявил Мадяр.
Он пояснил, что позиция этой политической силы в отношении ЕС давно четкая.
«Позиция Нашей Родины по этому вопросу четкая и остается неизменной уже давно. Если бы они пришли к власти, они покинули бы Европейский Союз», — сказал политик.
По его словам, сама партия «Фидес» в последнее время также двигается в этом направлении.
«Фидес в последние недели также стал на этот путь. Сначала робкими, а затем все решительными шагами», — добавил он.
Мадяр также заявил, что из-за связей Орбана с Россией доверие к Венгрии на международной арене существенно снизилось.
«Вопрос уже не в том, выйдем ли мы из Европейского Союза, а в том, оставит ли нас ЕС», — подчеркнул он.
Политик подчеркнул, что состоявшиеся 12 апреля парламентские выборы будут иметь решающее значение для будущего страны.
«Это будет также референдум о том, останется ли наша страна членом Европейского Союза, или Фидес и Наша Родина окончательно превратят Венгрию в марионеточное государство России», — подытожил Мадяр.
Ранее сообщалось, что немецкий депутат Европейского парламента Мориц Кернер заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является не патриотом своей страны, а «полезным идиотом» России.
Мы ранее информировали, что венгерская оппозиционная партия Тиса усилила лидерство над правящей партией Фидес, что открывает ей путь к получению конституционного большинства и формированию фактически двухпартийного парламента.