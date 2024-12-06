Лидер военной оппозиции выступил за изгнание из Сирии российских военных и перестройку страны

Джолани декларирует намерение построить в Сирии систему управления, базирующуюся на институциях, а не на власти одного правителя.

Лидер военной группировки "Гаят Тахрир аш-Шам" (HTS), ведущей наступление в Сирии, Абу Мохаммад аль-Джолани выступил за полный вывод всех иностранных войск с территории республики после падения режима Башара аль-Асада.

Об этом он заявил во время разговора с CNN.

По его информации, в настоящее время в Сирии базируются военные Турции, России, США, Ирана и его прокси.

"Я считаю, что после падения этого режима вопрос будет решен, и больше не будет необходимости в присутствии каких-либо иностранных сил в Сирии", — заявил Джолани.

Он выступил за преемственность власти, а не надежды только на одного правителя.

"Сирия заслуживает системы управления, которая базируется на институциях, а не власти одного правителя, который принимает произвольные решения", — добавил он.

Кроме того, Абу Мохаммад аль-Джолани анонсировал масштабный проект — "восстановление Сирии".

"HTS является лишь частью этого диалога, и она может распуститься в любой момент. Это не цель сама по себе, а средство выполнения задачи: противостояние этому режиму", — не исключил военный.

Напомним, чуть больше недели назад вооруженная оппозиция захватила второй по величине город Сирии Алеппо, а затем стратегический город Хама. Это внезапное наступление нанесло сильный удар Асаду и его союзникам в Иране и России и одновременно разожгло гражданскую войну, которая многие годы была фактически заморожена.

Оппозиционные силы Сирии децентрализованы и состоят из разных идеологий, объединенных общей целью – свержение режима Асада. Однако корни HTS и Джолани в экстремистских исламских движениях бросают тень на его амбиции.

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