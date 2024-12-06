Лидер вооруженной оппозиции Сирии объявил главную цель масштабного наступления

Абу Мохаммад аль-Джолани, глава крупнейшей в Сирии оппозиционной военной группировки "Гаят Тахрир аш-Шам", которая захватила Алеппо и Хаму и ведет наступление на Хомс, заявил, что главная цель повстанцев — падение режима президента Башара аль-Асада, возглавляющего страну с 2000 года.

Об этом он заявил в своем интервью CNN, первому после нескольких лет молчания.

"Когда мы говорим о целях, цель революции остается неизменной — свержение этого режима. Мы имеем право использовать все доступные средства для достижения этой цели", — сказал Джолани.

По его словам, режим поддерживали Россия и Иран, чем дали Асаду время укрепиться.

"Зерна поражения этого режима всегда были внутри него… Иранцы пытались реанимировать режим, покупая ему время, а позже россияне также пытались поддержать его. Но правда остается: этот режим мертв", – сказал лидер "Гаят Тахрир аш-Шам", образовавшейся на базе сирийского отделения террористической "Аль-Каиды".

Напомним, что наступление повстанцев на позиции сирийской армии, поддерживаемой российской авиацией, иранскими военными и бойцами ливанской "Хезболлы", началось 27 ноября этого года. За это короткое время они установили контроль над всей провинцией Идлиб, захватили Алеппо и Хаму. Сейчас группировки повстанцев продвигаются в направлении Хомса, расположенного уже совсем близко от столицы республики Дамаск.

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