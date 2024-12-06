Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лидер вооруженной оппозиции Сирии объявил главную цель масштабного наступления

Лидер вооруженной оппозиции Сирии объявил главную цель масштабного наступления

Сирийские повстанцы пытаются свергнуть режим Башара Асада / Фото: AFP

Главной целью действий повстанцев было и остается свержение режима Асада.

Абу Мохаммад аль-Джолани, глава крупнейшей в Сирии оппозиционной военной группировки "Гаят Тахрир аш-Шам", которая захватила Алеппо и Хаму и ведет наступление на Хомс, заявил, что главная цель повстанцев — падение режима президента Башара аль-Асада, возглавляющего страну с 2000 года.

Об этом он заявил в своем интервью CNN, первому после нескольких лет молчания.

"Когда мы говорим о целях, цель революции остается неизменной — свержение этого режима. Мы имеем право использовать все доступные средства для достижения этой цели", — сказал Джолани.

По его словам, режим поддерживали Россия и Иран, чем дали Асаду время укрепиться.

"Зерна поражения этого режима всегда были внутри него… Иранцы пытались реанимировать режим, покупая ему время, а позже россияне также пытались поддержать его. Но правда остается: этот режим мертв", – сказал лидер "Гаят Тахрир аш-Шам", образовавшейся на базе сирийского отделения террористической "Аль-Каиды".

Напомним, что наступление повстанцев на позиции сирийской армии, поддерживаемой российской авиацией, иранскими военными и бойцами ливанской "Хезболлы", началось 27 ноября этого года. За это короткое время они установили контроль над всей провинцией Идлиб, захватили Алеппо и Хаму. Сейчас группировки повстанцев продвигаются в направлении Хомса, расположенного уже совсем близко от столицы республики Дамаск.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация