Лидер японской "Якудзи" признал вину в торговле ядерными материалами

Эбисаву обвиняют также в торговле наркотиками, огнестрельным оружием и сотрудничестве с повстанческими группировками в Мьянме.

Лидер японского криминального синдиката "Якудза" Такеши Эбисава признал свою вину в незаконном перемещении ядерных материалов из Мьянмы, которые, по версии следствия, планировалось продать Ирану для создания ядерного оружия.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Эбисаву обвиняют также в торговле наркотиками, огнестрельным оружием и сотрудничестве с повстанческими группировками в Мьянме. По данным следствия, он организовывал продажу ядерных материалов и использовал вырученные средства для приобретения вооружения.

Хронология дела

В апреле 2022 года Такеши Эбисави и его сообщнику предъявили обвинения в торговле наркотиками и огнестрельным оружием, после чего их обоих задержали. В феврале 2024 к этим обвинениям добавились новые пункты: заговор с целью продажи ядерных материалов и наркотиков, а также закупка оружия для повстанцев.

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"Такэши Эбисава признал сегодня в федеральном суде, что он дерзко вывозил ядерные материалы, в том числе оружейный плутоний, из Мьянмы", – заявил исполняющий обязанности прокурора США Эдвард Ким. "В то же время он работал над отправкой большого количества героина и метамфетамина в Соединенные Штаты в обмен на сверхмощное вооружение, такое как ракеты "земля-воздух" для использования на полях сражений в Мьянме", – говорится в заявлении.

Объемы незаконной деятельности

Следствие утверждает, что у Эбисава был доступ к значительным запасам ядерных материалов: более 2 тысяч килограммов тория-232 и более 100 килограммов урана в виде концентрата “yellowcake”. Он также демонстрировал офицерам под прикрытием фотографии ядерных материалов вместе с показателями счетчиков Гейгера, подтверждающих их радиоактивность.

Во время переговоров с "иранским генералом", которым оказался агент под прикрытием, Эбисава предлагал плутоний, подчеркивая, что он "лучше и мощнее урана".

"Лаборатория исследовала ядерные образцы и определила, что изотопный состав плутония, найденного в ядерных образцах, является оружейным, а это означает, что плутоний, если он будет произведен в достаточном количестве, будет пригоден для использования в ядерном оружии", — говорится в обвинительном акте.

Международная операция

Заговор Эбисавы разоблачили благодаря скоординированным действиям правоохранительных органов США, Индонезии, Японии и Таиланда. Сотрудничество международных сил позволило предотвратить передачу ядерных материалов и значительную эскалацию угроз.

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Такеши Эбисава признал свою вину по шести пунктам обвинения. Ему грозит пожизненное заключение. Правительство США подчеркнуло важность этого дела, отметив решимость предотвращать глобальные угрозы, связанные с незаконным оборотом ядерных материалов и вооружений.

Напомним, что в рядах Вооруженных сил Украины почти год воюет 50-летний японец с позывным "Харусан". До этого мужчина почти 20 лет был участником мафиозной группировки "Якудза", а впоследствии еще 10 лет провел за решеткой.