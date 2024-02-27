Лидера ХАМАС можно найти, но его убийство ставит под угрозу жизнь заложников — WP

Лидер ХАМАСа Яхья Синвар, предположительно организовавший теракты 7 октября, скрывается в лабиринтной сети тоннелей под южной частью Газы. Впрочем, он оцеплен живым щитом из заложников, предназначенных для того, чтобы сдержать операцию по его захвату или убийству.

Об этом пишет The Washington Post.

Как передает издание, израильская операция в Газе не может быть завершена, пока Синвар не будет захвачен, убит или больше не сможет управлять организацией. Но определить местонахождение Синвара может быть не так сложно, тактически или политически, как организовать военную операцию по его нейтрализации, не убивая многих заложников, которые, как считают, находятся поблизости.

"Дело не в том, чтобы найти его, а в том, чтобы что-то сделать, не рискуя жизнью заложников", — сказал один высокопоставленный израильский чиновник.

Считается, что Синвар был спрятан в лабиринте тоннелей под Хан-Юнисом, городом на юге Газы, где он родился в 1962 году в семье, изгнанной из палестинского города Мадждал, нынешнего Ашкелона, после израильской войны 1948 года. Официальные лица США заявили, что они согласны с оценкой Израиля о том, что Синвар скрывается где-то под своим родным городом и окружил себя заложниками, что является окончательным страховым полисом.

По словам официальных лиц, 7 октября ХАМАС похитил более 250 гражданских лиц и солдат из Израиля и вывез их в Газу. ХАМАС уволил более 100 из них. Около 130 заложников остаются в плену, по оценкам, они включают тела около двух десятков человек, по мнению израильских властей, погибших.

В течение нескольких месяцев израильские военные и службы безопасности наносили на карту огромную сеть тоннелей под Газой, пытаясь понять ключевые точки в сети и найти Синвар. Кропотливая работа выполняется солдатами, работающими внутри туннелей и получившими информацию, оставленную бойцами ХАМАС, которая помогла лучше понять взаимосвязанную подземную систему.

Израильские солдаты нашли доказательства того, что Синвар мог быть на шаг впереди них, заявил министр обороны Йоав Галлант в публичном выступлении в начале этого месяца. По сообщениям израильской прессы, солдаты нашли одежду Синвара, записки, которые он писал от руки, а также зубную щетку, которой он, возможно, пользовался.

В последние дни некоторые официальные лица предположили, что Синвар мог переехать на несколько миль в Рафах на границе с Египтом. Израильские официальные лица публично отрицали заявления прессы о том, что Синвар скрылся через границу.

В сочетании с допросами пленных бойцов ХАМАС информация, найденная израильскими силами под землей, помогла им лучше понять маршруты тоннелей. По словам официальных лиц, знающих эту работу, аналитики американской разведки помогают в картографировании некоторых тоннелей, предоставляя мощные аналитические технологии, объединяющие фрагменты информации.

Но поиск, очистка и закрытие огромной сети, по мнению некоторых экспертов, может иметь длину до 450 миль, требует значительного времени и материалов. Уничтожение даже небольших тоннелей требует большого количества взрывчатки. Должностные лица объяснили, что израильские силы искали узлы, которые после уничтожения могут вывести из строя другие отходящие от них проходы.

По словам официальных лиц, разведывательные службы США также помогали в анализе перехваченных коммуникаций и данных по изъятым жестким дискам компьютеров, а также информации по допросам.

Это сотрудничество может помочь в поиске Sinwar. Но на месте в Газе нет сотрудников американской разведки, и американцы не помогают Израилю в повседневных усилиях найти и наносить удар по рядовым бойцам ХАМАСа и их объектам, заявили представители США и Израиля. Бывший офицер Моссаду, поддерживающий тесные связи с нынешним руководством, сказал, что израильтянам не нужна помощь американцев для ведения войны.

Напомним, Израиль считает, что Синвар, фактически являющийся вторым лицом после лидера ХАМАСа Исмаила Гании, загнанный в угол под землей, прячется в туннелях где-то под Газой со своими охранниками и ни с кем не общается, опасаясь, что его сигнал будет отслежен и найден .

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