Лидеры 8 европейских стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

В связи с агрессией России они подтвердили полную солидарность с Украиной и ее народом.

В понедельник, 28 февраля, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз. Это произошло после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским заявки на членство в Европейском Союзе, которую он просит рассмотреть по специальной процедуре – в кратчайшие сроки.

Текст этого обращения опубликован на официальном сайте президента Литвы Гитанаса Науседы.

Призыв восьми лидеров

В совместном заявлении лидеры восьми европейских стран выразили убеждение, что "Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС".

"Мы призываем государства-члены ЕС консолидировать высшую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и начать процесс переговоров", — говорится в документе.

Также лидеры названных стран в связи с агрессией России подтвердили "полную солидарность с Украиной и ее народом".

Украина и ЕС

Пока Украина не признана официальным кандидатом на членство в Евросоюзе, хотя она является частью соглашения об ассоциации с ЕС с 2017 года.

В воскресенье, 27 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в комментарии Euronews, что Украина "одна из нас, и мы хотим, чтобы она была в Европейском Союзе".

В то же время, она предположила, что вступление нашей страны не будет мгновенным, поскольку этот процесс будет включать интеграцию рынка Украины в рынок ЕС. Однако отметила, что Украина уже теперь тесно сотрудничают с Евросоюзом в энергетической сфере.

Обретение членства

На официальном сайте ЕС отмечается, что получение членства ЕС является "сложной процедурой, которая не происходит за одну ночь". Страна может подать заявку только тогда, когда она удовлетворяет определенным условиям, включая наличие свободной рыночной экономики и стабильной демократии, а также принятие всего законодательства ЕС и переход на евровалюту.

Поданную заявку на членство в ЕС должны оценить в Еврокомиссии на соответствие этим критериям. Если оценка Комиссии будет благоприятной, Европейский Совет должен единогласно договориться об официальных рамках для переговоров, которые затем проходят между министрами и послами правительств ЕС и страны-кандидата.

"Из-за огромного объема правил и положений ЕС, которые каждая страна-кандидат должна принять как национальное законодательство, для завершения переговоров нужно время", — объясняют в ЕС.

Нынешние кандидаты

В настоящее время пять стран находятся в процессе интеграции законодательства ЕС в национальное законодательство: Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция. Еще два государства – Косово и Босния и Герцеговина – классифицируются как "потенциальные кандидаты", поскольку они еще не отвечают критериям для подачи заявки на членство.

Напомним, Европейский Совет в понедельник, 28 февраля, согласовал новый комплекс мер, которыми Евросоюз пытается сдержать военную агрессию Российской Федерации против Украины и последующую эскалацию конфликта.