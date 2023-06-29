Лидеры ЕС готовят заявление о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины: о чем идет речь

Предлагаемые гарантии от Евросоюза призваны обеспечить временные меры, которые должны убедить Украину в постоянной поддержке Запада.

На фоне украинского контрнаступления и неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России лидеры Европейского Союза пытаются согласовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Обязательства ЕС в сфере безопасности будут объявлены в итогах саммита, который завершится в Брюсселе в пятницу, 30 июня.

Об этом сообщает издание Financial Times, ознакомившись с проектом заявления лидеров ЕС о гарантиях безопасности.

Предлагаемые гарантии от Евросоюза призваны обеспечить временные меры, которые должны убедить Украину в постоянной поддержке Запада.

Такие страны ЕС, как Франция и Германия, в сотрудничестве с Великобританией и США возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности. Это позволит обеспечить Украину долгосрочным финансированием, военными поставками, учениями и разведданными. Эти соглашения призваны не только противостоять российской агрессии во время войны, но и защитить страну в будущем.

В проекте заявления лидеров ЕС говорится, что страны-члены НАТО "готовы внести вклад вместе с партнерами в будущие обязательства Украины по безопасности, что поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Также в проекте заявления говорится, что работа ЕС будет заключаться в "скором рассмотрении модальности такого вклада". При этом будут учитываться политика безопасности и обороны ряда государств-членов ЕС, в частности нейтральных стран.

Нейтральные страны ЕС, такие как Мальта, Ирландия и Австрия, по словам официальных лиц, стремятся к ясности в том, что именно предусматривают такие обязательства.

Напомним, на прошлой неделе послы стран-членов Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

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