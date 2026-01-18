Лидеры ЕС лично обсудят угрозы Трампа в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Лидеры 27 стран Европейского Союза встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить ответ на угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию и ввести пошлины против некоторых европейских стран.

Об этом сообщил поздно вечером в воскресенье, 18 января, президент Европейского совета Антониу Кошта, передает Politico

Его заявление прозвучало после того, как закончилась экстренная встреча послов ЕС в Брюсселе, которые обсудили заявление Трампа о том, что он купит Гренландию и накажет пошлинами страны ЕС, которые стоят на его пути.

Антониу Кошта в сети Хотметил, что созвал внеочередное заседание Европейского совета. При этом он назвал шесть ключевых пунктов в контексте напряженности вокруг Гренландии:

единство в принципах международного права, территориальной целостности и национального суверенитета;

единство в поддержке и солидарности с Данией и Гренландией;

признание общего трансатлантического интереса к миру и безопасности в Арктике, в частности, сотрудничества через НАТО;

общая оценка того, что тарифы подорвут трансатлантические отношения и несовместимы с торговым соглашением между ЕС и США;

готовность защищаться от любой формы принуждения;

готовность продолжать конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам, представляющим общий интерес.

По словам чиновника ЕС и дипломата, знакомого с планированием, саммит запланирован на четверг, 22 января. Чиновник утверждает, что встреча лидеров будет «физической» — то есть потребует личного присутствия лидеров — а не виртуальной видеоконференцией.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты введут 10-процентные тарифы для нескольких европейских стран, которые стали на сторону Гренландии, отправив на остров своих военных. Среди стран НАТО, которые решил наказать американский президент Дональд Трамп, — Великобритания, Франция и Германия.

После ультиматума Дональда Трампа о введении пошлин, если Дания не продаст Гренландию, ключевые европейские лидеры выступили с заявлениямио солидарности и готовности защищать суверенитет.