Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС / © Associated Press

В четверг, 18 декабря, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе отложили рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине на более поздний срок, подвинув его в повестке дня.

Об этом сообщает Politico.

Как известно, на саммите ЕС обсуждается идея использования замороженных в Европе российских активов для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита». Украинцы начнут погашать кредит только после того, как Россия начнет выплачивать репарации.

По информации издания, президент Европейского совета Антониу Кошта решил изменить повестку дня и отложить самый сложный вопрос, чтобы дать техническим командам дополнительное время для поиска компромисса. Такие консультации могут длиться несколько часов и затянуться до поздней ночи.

Если договоренности по финансированию Украины не удастся достичь сегодня, переговоры продолжат на следующий день, 19 декабря.

Пока продолжаются официальные заседания, «за кулисами» саммита проходят напряженные переговоры Еврокомиссии с лидерами отдельных государств.

По информации дипломатических источников, эти закрытые консультации имеют целью преодолеть сопротивление наиболее скептически настроенных крае и разработать такой механизм финансирования, который невозможно будет заблокировать.

В частности, в кулуарах продолжаются интенсивные переговоры Еврокомиссии с главой бельгийского правительства Бартом де Вевером. Эта встреча является критически важной для преодоления разногласий, задерживающих принятие украинского пакета.

Глава бельгийского правительства Барт де Вевер (в центре) на саммите ЕС / © Associated Press

Чиновники ЕС убеждают Бельгию, что разработанные гарантии минимизируют юридические и финансовые риски конфискации российских активов. Позиция Брюсселя является решающей, ведь большинство замороженных средств РФ сосредоточено именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Отмечается, что вопрос Украины отложили, чтобы не выносить разногласия в публичную плоскость. Цель такой паузы — перенести дискуссию в неформальное русло, где найти общий язык и избежать блокирования помощи значительно проще.

Напомним, премьер-министр Болгарии Росен Желязков на саммите ЕС 18 декабря заявил, что его страна поддержит использование замороженных российских активов для помощи Украине, но при условии, что финансирование репарационного займа согласуют другие страны Европейского Союза.

Тогда же премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о переломном моменте в использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит репарационный кредит за счет замороженных российских активов, она станет уязвимой, а глава Кремля Владимир Путин откажется от любых дипломатических путей окончания войны.