Лидеры Европы и НАТО отказались от участия в войне Трампа против Ирана

Кир Стармер / © Associated Press

Европейские главы государств подчеркнули, что «безрассудные атаки» Ирана направлены против ближайших союзников ЕС и угрожают их военным и гражданскому населению во всем регионе.

В частности, премьер Великобритании заявил, что не будет присоединяться к атакам по Ирану.

«Мы не присоединяемся к наступательным ударам США и Израиля», — сказал Кир Стармер.

Отметим, Великобритания отказала США в разрешении на удары с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, ссылаясь на международное право. Однако в воскресенье вечером премьер-министр уступил и сказал, что даст разрешение США на доступ к Диего-Гарсия для «конкретных и ограниченных оборонных целей».

Германия также не будет участвовать в военной операции США и Израиля против Ирана, заявил министр иностранных дел ФРГ Иоханн Вадефуль в понедельник, 2 марта, пишет «Немецкая волна».

«Немецкое правительство не намерено принимать в этом участие», — сказал Вадефуль в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он добавил, что у ФРГ нет необходимых для этого военных ресурсов.

Однако, подчеркнул он, немецкие военные будут «защищаться, если на них нападут» — подразделения бундесвера в настоящее время находятся в Иордании и Ираке.

Испания не будет поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Испания также не позволит США использовать свои общие с ними военные базы для ударов по Ирану.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что силы Альянса не будут вовлечены в совместную военную операцию США и Израиля против Ирана, сообщает BBC.

Отвечая на вопросы британского вещателя, Рютте отрицал возможное участие Альянса в военной операции против Ирана.

«Нет, это однозначно кампания, которую возглавляют американцы и израильтяне», — сказал он.

Рютте отметил, что союзники НАТО и «друзья в регионе» подвергаются «неизбирательным атакам» со стороны Ирана. В то же время он подчеркнул, что Европа «абсолютно поддерживает» действия США в Иране.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» британским премьером Киром Стармером из-за того, что тот заблокировал ему использование базы на острове Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану.

На фоне войны на Ближнем Востоке все американские военные базы перевели в состояние повышенной готовности из-за высокой угрозы атак, сообщает ABC News.