Лидеры Франции и Британии будут говорить об Украине и глобальных вызовах

Не исключено, что в беседе упомянут и об избранном президенте США Дональде Трампе и его соратнике Илоне Маске.

9 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

Об этом сообщает Sky News.

Спикер Старемера сообщил, что лидеры обсудят "сферы сотрудничества и общие глобальные проблемы, среди которых — поддержка Украины, технологии и искусственный интеллект, экономический рост и борьба с нелегальной миграцией".

Не исключено, что в беседе упомянут и об избранном президенте США Дональде Трампе и его соратнике Илоне Маске, который все больше вмешивается во внутреннюю политику Европы.

Напомним, ранее Илон Маск подверг критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера и призвал провести новые выборы.