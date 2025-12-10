Лидеры "коалиции желающих" снова встретятся: в Reuters назвали дату и цель

Коалиция желающих / © Владимир Зеленский

Европейские лидеры, среди которых премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Берлине 15 декабря.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников.

Основная цель встречи — обсуждение мирного плана для Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем 10 декабря подтвердил планы по новым переговорам.

«Европейские интересы безопасности должны быть защищены… На этом фоне мы планируем провести дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни», — сказал Мерц.

Срочность встречи в таком ключевом формате свидетельствует об усилении усилий европейских государств по координации стратегии урегулирования войны в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая неделя может стать ключевой и принести новости, которые повлияют на перспективы завершения войны и прекращения кровопролития. Глава государства подчеркнул, что он и его команда ежедневно фактически непрерывно ведут переговоры с международными партнерами, ища реалистические шаги для установления мира.

Тогда же Зеленский сообщил о запланированном разговоре с представителями США относительно документа, определяющего стратегию послевоенного восстановления и экономического развития Украины. Параллельно украинская сторона завершает работу над пакетом из 20-ти пунктов, который может заложить основу для параметров прекращения войны. Ожидается, что этот документ в скором времени будет передан Вашингтону.