Лидеры Сената США сделали неутешительный прогноз по военной помощи Украине

Переговоры были продуктивными, но не будут завершены в ближайшее время.

Лидеры Сената США во вторник, 19 декабря, заявили, что соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и укреплении безопасности границы США вряд ли будет достигнуто в ближайшее время.

Об этом пишет Reuters.

Участники переговоров от Республиканской и Демократической партий работали над принятием пакета финансирования, прежде чем покинуть город на отпуск на конец года. Сенатор Дик Дурбин сказал, что это маловероятно.

"Я надеюсь, что они подготовят текст, сядут, засучат рукава и закончат, как только мы вернемся в январе", – сказал он журналистам.

Высший демократ и республиканец палаты заявили, что переговоры были продуктивными, но не будут завершены в ближайшее время.

"Все понимают, что у нас много работы, и это займет больше времени", — сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер в Сенате.

Что говорят в администрации Байдена

Прошение администрации Байдена о предоставлении еще 61 миллиарда долларов в поддержку застряло в Конгрессе, где республиканцы говорят, что это должно быть соединено с усилением иммиграционного контроля на границе США и Мексики. Финансирование Израиля, другого элемента пакета, менее противоречиво.

Иммиграция является одной из наиболее расходящихся проблем в американской политике, а двухпартийные попытки реформ неоднократно терпели неудачу в течение последних 20 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский скептически восприняли республиканцы, когда он на прошлой неделе заручался поддержкой.

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Контролируемая республиканцами Палата представителей уже покинула город, и неясно, вернется ли она, если контролируемый демократами Сенат примет пакет финансирования.

Законодателям может быть труднее достичь соглашения в январе, когда начнется конкурс выдвижения кандидатов в президенты от Республиканской партии в 2024 году, и они также столкнутся с крайним сроком во избежание частичного прекращения работы правительства.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США и Европа будут поддерживать Украину до конца.

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