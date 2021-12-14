Ликвидация федеративности: Госдума РФ лишила Татарстан президента

Татарстан — единственный регион страны-агрессора, где еще сохранился свой президент.

Госдума РФ приняла сканлальный законопроект об организации публичной власти в субъектах России. В частности, руководителей субъектов РФ официально переименуют в "глав" регионов. Документ вызвал критику в Татарстане, ведь это сейчас единственный регион страны-агрессора, где еще сохранился свой президент.

Об этом сообщают РБК и Русская служба ВВС.

Татарстан выступил против части положений законопроекта, заявив, что они нарушают нормы Конституции.

"Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации", — заявлял глава комитета госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Формально закон, который прямо запрещает называть глав субъектов России президентами, был принят еще в 2010 году. Тогда Москва приказала своим республикам внести изменения в местные конституции к 2015 году. Но когда этот срок подошел, Татарстану предоставили отсрочку.

В конце октября Госсовет Татарстана единогласно выступил против переименования должности президента республики.

Кроме того, новый закон позволит губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Таким образом остаться на своем посту в ближайшие годы смогут, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также президент РФ получил право снимать глав регионов по любым основаниям, без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что лидер народа эрзя в ООН обвинил Россию в этноциде.

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